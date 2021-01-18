В Ленинградской области запустили запись на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги». Пока что она работает в тестовом режиме. Специалисты заняты отладкой взаимодействия систем здравоохранения всех регионов с порталом. Как проверили журналисты «КП-Петербург», в вечер объявления новости, 18 января 2021 года, о записи действительно можно забыть из-за того, что сайт выдает ошибку. Однако ждать нормального функционирования портала недолго.- С 31 января на сайте появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, которой сможет воспользоваться любой житель региона. Регистрация будет возможна также через мобильный телефон, - отмечают в пресс-службе правительства 47-го региона.Добавим, что в Ленобласти на начальных этапах вакцинации будут работать 23 медпункта. По данным на 10 января, в 47-м регионе было 2642 дозы прививки. Поначалу вакцину, как и в Санкт-Петербурге, делали только учителям, медикам и соцработникам.