Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал возраст горожан, которые чаще всего умирали в 2020 году от коронавируса. Как отмечают специалисты, в Северной столице проживает слишком большое число пожилых граждан, что не могло не отразиться на статистике смертности от COVID-19.- Часто умирали пациенты в возрасте 60 лет и старше. 86% умерших от коронавируса как раз в таком диапазоне. При этом наиболее тяжело инфекция протекала и часто приводила к летальным исходам в группе пациентов, которым от 80 до 84 лет. Доля пациентов, умерших в этих возрастах, в общем числе скончавшихся составляет 20,1%, - рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».Добавим, что в 2020 году в Северной столице резко выросла общая смертность по сравнению с 2019-м. При этом коронавирус оказался только на третьем месте в причинах летальных исходов.