Следком напомнил об опасности тюбингов после двух происшествий во время зимней забавы в Ленобласти. В первом случае при катании на «ватрушке» разбился трехлетний ребенок, все произошло на «Колтушских высотах». А в Тихвине на лыжном спуске к стадиону «Кировец» с тюбинга слетела 26-летняя девушка. К счастью, оба участника инцидентов выжили. Но без серьезных травм не обошлось. Теперь в СК проводят процессуальные проверки. Оказалось, что пострадавшие катались в месте, не предназначенном для этого.- Как показывает практика, катание на «ватрушках» - очень опасная зимняя забава. Они быстро разгоняются, до скорости в 60 км/ч. Управлять ими невозможно, а потому травмы, полученные при неудачном падении, получаются очень тяжелыми, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.Следователи подчеркивают, что необходимо соблюдать простейшие меры безопасности при катании, а районным властям следует обеспечить жителей оборудованными местами для зимних развлечений.