Близится важнейший церковный праздник Крещения, поэтому множество верующих, среди которых есть первые лица, как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, спешат умыться святой водой. Одну из купелей посетил и губернатор 47 региона Александр Дрозденко. По его словам, накануне Крещения водица обладает особой силой.- С Водосвятием! По традиции считается, что накануне Крещения, после молебна, вода в водоемах приобретает особую силу. Всем здоровья! – написал Дрозденко в своем Instagram, приложив несколько фотографий собственного процесса окунания в купель.По мнению верующих, во время умывания святой водой можно согнать все болезни и очистить свой дух. Напомним, «Комсомолка» публиковала отдельно все оборудованные и надежные места для совершения таинства в разных районах Санкт-Петербурга – посмотреть их можно по ссылке.