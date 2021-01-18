В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за прошедшую неделю, с 11 по 17 января 2021 года. Однако ситуация находится под контролем, потому что заражаемость на неэпидемическом уровне.- Наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных группах. Ее показатели во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога. Заболеваемость при этом обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, то есть это адено, риновирусы и другие респираторные вирусы, - подчеркивают в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.Специалисты ведомства напоминают что не подхватить ОРВИ можно благодаря закаливанию организма. Зимой следует высыпаться, соблюдать режим работы и отдыха, а также стараться побольше находится на свежем воздухе, но одеваться всегда по погоде.