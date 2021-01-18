Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга собираются разрешить вывоз мусора в утреннее время по выходным дням в городе. Сейчас это запрещено делать, а нарушителям грозят штрафы. Однако жалобы жителей Северной столицы на переполненные контейнеры взяли свое.Как заверил парламентарий Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0.FM, закон хотят сделать более гуманным.- Последние мы месяцы получали сообщения от жителей многоквартирных домов, особенно от тех, кто проживает в кварталах новостроек, на то, что никто не убирает мусор из контейнеров. Приходится людям искать свободный контейнер в округе. Оказалось, что претензии касаются, в основном, выходных дней. Наш действующий закон карает мусорные компании за вывоз контейнерных площадок с 8 утра до 11 дня в выходные и праздничные дни. В итоге они останавливаются на вывозе обычно в понедельник, чтобы не попасть под штраф. Так что мы предлагаем ослабить этот закон, - заявил Четырбок в радиоэфире.