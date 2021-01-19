В ЗакСе Санкт-Петербурга рассмотрят в первом чтении вопрос о предоставлении жителям Северной столицы возможности арендовать городскую землю у своего многоквартирного дома, чтобы благоустроить ее под парковку – причем на льготной основе. О возможном ноу-хау рассказал депутат парламента Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0.FM.- Льготная основа – то есть с применением социального коэффициента. Выходит в 10 раз дешевле, чем коммерческую стоимость брать. Например, общество инвалидов уже пользуется подобной льготой для съема помещений. Жители смогут арендовать землю у дома и поставить там, допустим, шлагбаум, забор и консьержа назначить. Только участок должен прилегать к многоквартирному дому, обслуживая интересы жильцов, - подчеркнул парламентарий во время радиоэфира.По словам, Четырбока, пока депутаты встречают сопротивление этому закону со стороны Смольного, потому что чиновникам выгоднее сдавать городскую землю по высокой цене предпринимателям.