Умер заслуженный петербургский реставратор Виктор Иванович Живан, который в частности руководил и участвовал в масштабной реконструкции разных частей Петропавловской крепости. Он скончался на 62 году жизни. О трагедии сообщили в группе Союза реставраторов Санкт-Петербурга во «Вконтакте». Причины смерти не называются.- Он приложил руку к реставрации квадриги «Триумф Аполлона» на аттике главного фасада Александринского театра, провел реставрации чугунного ограждения лестницы Эрмитажа (здание Главного штаба) и ограды Русского музея, воссоздал ворота Летнего Сада. В ГМЗ «Петергоф» при его участии были отреставрированы фонтаны «Золотая горка», «Пирамида», «Львиный каскад», «Самсон», а также интерьеры храма Спаса на Крови, - рассказывают коллеги реставратора.Виктор Иванович переехал в Ленинград из Житомирской области. Поначалу он работал мастером, потом стал прорабом, а затем главным инженером в мастерской №1 ПСО «Реставратор». Затем Живан создал свою частную компанию по комплексной реставрации памятников и объектов культурного наследия.