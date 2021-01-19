Приятная и малооблачная погода ждет жителей и немногочисленных гостей Санкт-Петербурга в наступивший вторник. Синоптики не обещают резких перепадов температуры или сильных снегопадов. Будет лишь немного скользко.- 19 января в Северной столице ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха составит -5...-7 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.Впрочем, уже с утра в городе оказалось почти вдвое теплее, чем ожидали метеорологи. Если ночной прогноз был -8...-10, а дневной -5...-7, то на 7:45 утра контрольные термометры показывают всего -4,8.Давление составляет 760.6 мм ртутного столба, что близко к норме., а влажность держится на уровне 89%.На дорогах местами обещана гололедица. При этом в городе на дорогах из-за потепления и реагентов - слякоть, стекла и зеркала машин моментально забрасывает грязью. А вот на окраинах и в пригородах наверняка скользко. Водителей призывают к осторожности.