Губернатор Санкт-Петербурга съездил к главной городской купели, организованной у Петропавловской крепости и лично проверил, как морозостойкие петербуржцы окунались в священную воду на православный праздник Крещение.- Всем, кто решил в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа, - отметил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.Отметим, что вместе с губернатором Петербурга к Петропавловке приехал и его коллега из Мурманской области Андрей Чибис, находящийся в Северной столице с рабочим визитом.Фотокорреспондент «Комсомолки» также побывал у купели, но на Среднем Суздальском озере, и сделал репортаж.А вот глава Ленобласти Александр Дрозденко окунулся в прорубь одним из первых, но не на Неве, а на озере Токсово в одноименном поселке.- С Водосвятием! По традиции считается, что накануне Крещения, после молебна, вода в водоемах приобретает особую силу. Всем здоровья! – написал Дрозденко в Инстаграме.