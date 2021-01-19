Полицейские Фрунзенского района изъяли крупную партию опасной «омывайки» - омывающей жидкости для автомобилей, которая содержала запрещенный компонент - метиловый спирт. В руки стражей порядка попало 3,5 тонны опасного для жизни товара, которым торговали прямо со склада.- Установлено, что продукция была приобретена оптом с грузовика, который за несколько дней до этого приезжал на рынок. Перекупщиков интересовало не качество продукции или ее происхождение, а лишь невысокая цена: за каждую канистру они заплатили по 65 рублей, а реализовывали в складском ангаре, где ее и обнаружили, - по 100 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Поскольку весь товар был куплен «с рук», естественно, что никаких документов на него у петербургских бизнесменов не оказалось. Всего со склада было изъято 700 канистр объемом по пять литров. Сейчас жидкость проходит экспертизу, вопрос о возбуждении дела решается.