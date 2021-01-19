Очередной пример «мастерства» водителей прокатных машин зафиксировали на фото жители Петродворца. Здесь, прямо в арке многоэтажки, закончил аренду белый «Ниссан». Куда делся шофер каршеринга, история умалчивает.- Закончена очередная аренда каршеринга в Петергофе. Озерковая улица, дом 51, корпус 3, - написали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Кроме уже ставших привычными комментариев об умственных способностях некоторых арендаторов прокатных авто, петербуржцы огласили и конспирологическую версию столь частых и нелепых аварий каршерингов.По ней, ДТП происходят специально, а потом страховая компания (за откат) якобы выплачивает парку деньги, тот списывает машину как не подлежащую восстановлению и продает. Авто недорого ремонтируют и перепродают еще раз. Все довольны.Впрочем, подтверждения этой схемы от правоохранительных органов нет.