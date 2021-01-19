Сотрудники Уголовного розыска Фрунзенского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства пропажи надгробного бюста с могилы героя Советского Союза Василия Мациевича, похороненного на Волковском кладбище.- 18 января в 11:13 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища, о том, что неизвестный похитил бюст на стеле на могиле Мациевича В.А., - сообщает источник в правоохранительных органах.Оперативники приехали на место происшествия и опросили сотрудников кладбища, но ничем существенным в установлении обстоятельств происшествия помочь не смогли. С конца декабря сюда никто не забредал, поэтому похитить бюст могли в период с конца прошлого года по 17 января 2021. Видеонаблюдения в этой части погоста не установлено.Возможно, бюст украли охотники за цветным металлом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновным грозит лишение свободы на срок до двух лет.