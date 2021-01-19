Около 21,5 тысячи человек обследовали за последние сутки в Санкт-Петербурге на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный штаб по распространению «ковида» в Северной столице.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 478 человек. Обработан 5621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.Также, по данным Оперштаба, за последние сутки волонтеры выполнили 4227 заявок, поданных на оказание помощи по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.Кроме того, за вчерашний день еще 4212 из числа пожилых, одиноких и малообеспеченных многодетных семей получили помощь в виде продуктовых наборов. Всего с начала октября 2020 года такую помощь оказали уже 136 041 человеку.