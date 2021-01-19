Петербургские полицейские раскрыли грабеж, жертвой которого стала 49-летняя женщина-товаровед одного из городских ломбардов. Она пострадала от рук таксиста-частника, который подвозил ее домой.- 17 января 2021 года в полицию Фрунзенского района обратилась женщина. Она сообщила, что ее ограбил водитель-частник, услугами которого она воспользовалась, чтобы добраться домой из ночного клуба. В этот день у женщины был день рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Момент ограбления зафиксировали камера домофона (на записи стоит дата 12 января). Водитель настиг пассажирку у подъезда и после недолгой перепалки сдернул с шеи золотую цепочку и бросился бежать. Свой ущерб дама оценила в 90 тысяч рублей.А вскоре стражи порядка нашли и самого таксиста. Им оказался 24-летний уроженец одной из закавказских стран СНГ. В отношении мужчины завели дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы.