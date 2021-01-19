Оперативный штаб по COVID-19 опубликовал свежие данные о коронавирусной инфекции. В Санкт-Петербурге на 19 января 2021 года зарегистрировано еще 69 новых смертей. Так, общая статистика жертв болезни приближается к отметке в 9 тысяч.- За все время пандемии в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 8 971 пациентов. Общее число заболевших - 304 045 человек, из них выздоровели 190 562 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.Отметим, что общая смертность в Петербурге в целом выросла на 23 процента по итогам 2020 года. Северная столица, тем не менее, не вошла даже в десятку регионов страны по показателю прироста.-- Мы понимаем, хоть мы и не в первой десятке по приросту смертности, но эти потери довольно существенные. Увеличение числа летальных исходов объясняется, в основном, пандемией, - отметил глава комздрава Дмитрий Лисовец