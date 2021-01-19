Петербургские ученые еще на шаг приблизились к понимаю того, как меняется климат на планете Земля, и от чего зависят эти перемены. Океанологи Санкт-Петербургского государственного университета первыми в мире рассчитали структуру и построили трехмерную модель вихрей, царствующих в Лофотенской котловине – одном из самых загадочных участков в Норвежском море.Кому-то это открытие, возможно, покажется локальным и в глобальном смысле малозначимым. Однако это не так: Норвежское море, находящееся на окраине Северного Ледовитого океана, играет огромную роль в формировании климата. Так, именно ему мы обязаны суровой зимой, пришедшей в середине января в Санкт-Петербург - и это лишь один, самый маленький и частный пример. А помогает Норвежскому морю влиять на климат гигантский – до 50 километров в диаметре! – подводный вихрь, постоянно вращающийся в центре участка под названием Лофотенская котловина.- Процесс отделения вихрей от основного потока также способствует постепенному охлаждению Норвежского течения на его пути в Северный Ледовитый океан, что в свою очередь оказывает существенное влияние на климат региона и, в более долгосрочной перспективе – на площадь ледяного покрова в Баренцевом море, - отмечает руководитель проекта, профессор кафедры океанологии СПбГУ Татьяна Белоненко. - Кроме того, мезомасштабные вихри обеспечивают богатую кормовую базу для местных живых организмов. Таким образом, детальное изучение мезомасштабных вихрей в Лофотенской котловине играет важнейшую роль в понимании динамических, климатических и биологических процессов в регионе.Ученые отмечают также, что у их работы есть и вполне конкретное прикладное значение: вихри поднимают к поверхности глубинные воды, богатые азотом, фосфором и кремнием. Они, в свою очередь, привлекают рыб – а значит, изучение структуры и возможностей вихрей способно помочь промысловому рыболовству.В дальнейшем ученые планируют провести детальное исследование взаимодействия мезомасштабных вихрей в Лофотенской котловине и степень их влияния на климат региона.