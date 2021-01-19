Еще 3281 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в России.- По состоянию на утро 19 января в стране выявлено 21 734 новых инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 3 612 800 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Из этого числа 3 002 026 выздоровели (+23 262 за сутки), а 66 623 (+568) - скончались. При этом суточная выздоравливаемость превышает уровень заражаемости, что может говорить о плавном снижении второй волны коронавируса в России.Отметим, что в активном состоянии болезни находится 544 151 пациент.По Петербургу цифры следующие:- заболели с начала пандемии 304 045 (+3281) человек;- выздоровели 190 562 (+2259);- умер 8971 (+69).В состоянии болезни находятся 104 512 петербуржцев.