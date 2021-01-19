В конце месяца, 31 января 2021 года, в Ленинградской области пройдет марафон \\"Дорога жизни\\", посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим в течение часа участок дороги \\"Магистральная\\" во Всеволожском районе, которая входит в состав трассы А-181 \\"Скандинавия\\", будет перекрыт.- В связи с проведением 52-го традиционного зимнего марафона 31 января 2021 года на 94-95 километре федеральной автодороги \\"Магистральная\\" в районе поселка Борисова Грива с 12:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, - сообщили в ФКУ Упрдор \\"Северо-Запад\\".На время перекрытия на месте будут присутствовать экипажи ГИБДД для регулирования движения и безопасности участников марафона.Автомобилистов просят заранее продумывать время и маршрут своей поездки.