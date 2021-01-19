В Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли целый дом, в котором местный житель выращивал коноплю. Во вторник, 19 января 2021 года, стало известно, что полсотни кустов марихуаны росло частном доме, расположенного на Елисеевской улице в Озерках. \\"Садом\\" занимался 49-летний местный житель, которого уже задержали.- Во время обысков в доме было обнаружено и изъято 52 куста наркосодержащего растения, которые произрастали в помещениях дома, а также специальное оборудование, необходимое для культивации, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Там же полицейские нашли мешок \\"травы\\", которая, согласно экспертизе, тоже оказалась коноплей. Вес составил около 1,5 килограмма.На данный момент подозреваемый задержан и помещен под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.