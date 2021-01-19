Петербургские стражи порядка разыскивают ревнивого мужчину, который в драке едва не лишил соперника «самого ценного». Спор из-за женщины закончился для 43-летнего проигравшего госпитализацией, а для победителя - потенциальным уголовным делом.- 17 января в 17:45 поступило сообщение о том, что в доме 5 по ул. Большая Зеленина у соседей драка. По прибытии на место происшествия установлено, что знакомый хозяина квартиры по имени Сергей (данные устанавливаются) на почве ревности нанес телесные повреждения другому гостю. Пострадавший, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваной раной губы, рваной раной мошонки в тяжелом состоянии госпитализирован, - сообщает источник в правоохранительных органах.Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний петербуржец, живущий на Петрозаводской улице. Тем не менее, пока мужчина не задержан.С места происшествия был изъят нож, которым орудовал ревнивец. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято позднее.