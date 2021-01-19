В этом году Санкт-Петербург отметит 77-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады. К этой знаменательной дате с 20 января 2021 года улицы и площади города начнут украшать. Первыми преобразятся Невский, Лиговский и Суворовский проспекты. Завершится оформление 25 января.- 27 января – святой для горожан праздник. В Ленинград пришла победа, в которую верили и которую ждали. Наш город должен встретить эту дату в праздничном и торжественном убранстве, – сказал губернатор Александр Беглов.К празднику украсят также проспекты Непокоренных и Пискаревский, иплощадь Победы. На них развесят плакаты с изображением знака \\"Жителю блокадного Ленинграда\\", медали \\"За оборону Ленинграда\\" и силуэта монумента \\"Разорванное кольцо\\". На улицах города разместят порядка 600 плакатов разного формата, в том числе электронных.Также в городе разместят серию плакатов, созданных на на основе работ учеников детских художественных школ – победителей конкурса.