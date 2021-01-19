Еще один памятник императору Петру I может появиться в Санкт-Петербурге. Монумент, изображающий спасение царем тонущих моряков в Лахте, планируют установить на Приморском шоссе, у башни «Лахта Центра». Но сначала внешний облик монумента должен утвердить Градостроительный совет.- Рассмотрение эскизного проекта по созданию и установке памятного знака «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты», - говорится в повестке заседания, назначенного на 20 января.Отметим, что подобная скульптура уже стояла на Адмиралтейской набережной. В 1907 году ее создали для мировой выставки в Париже скульпторы Бернштам и Гоген. А уже в Петербурге памятник открыли 27 июня 1909 года в день двухсотлетия Полтавской битвы.Он изображал царя, выходящего из волн и держащему двух солдат. В основу легла легенда о спасении Петром моряков с перевернувшегося ботика в Лахте, что стало причиной его болезни и смерти.Однако после революции памятник был признан «антихудожественым» и переплавлен. Копия памятника сейчас экспонируется в Петродворце.