Во Всеволожском районе Ленинградской области полицеские нашли дачный дом, в котором 25-летний мужчина выращивал марихуану. Во вторник, 19 января 2021 года, стало известно, что молодой человек устроил плантацию конопли прямо на территории садоводства \\"Колос\\". Кроме растений полицейские нашли уже высушенный продукт и весы.- В ходе обыска в частном доме мужчины в СНТ \\"Колос\\" обнаружено и изъято 27 кустов наркосодержащего растения и специализированное оборудование для культивирования. Помимо этого полицейские изъяли вещество растительного происхождения, расфасованное по пакетам и банкам, а также упаковочный материал и электронные весы, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Все найденное было отправлено на экспертизу, которая подтвердила - это наркотики.На данный момент \\"садовода\\" заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.