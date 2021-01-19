Главное управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области будет настаивать на аресте до суда членов преступной группировки, которая терроризировала весь Выборг. Шесть членов ОПГ были задержаны 14 января 2021 года, входе расследования дела о нападении на сотрудника полиции.- Участников группы задержали по делу о покушении на убийство. По оперативным данным, эта группа в целом специализировалась «решением» конфликтных ситуаций и проблемных вопросов незаконными методами, - сообщает пресс-служба Главка.В полиции отмечают, что злоумышленники отличались поведением и манерами «как из 90-х годов», а при обыске у них был найден целый арсенал стрелкового и холодного оружия. Нашлись даже нун-чаки и булава, она же палица - древнее русское ударное оружие.По мнению сотрудников МВД, бандиты представляют явную угрозу для общества, и должны быть от него изолированы.