На Ленинградскую область надвигается метель. Спасатели МЧС предупредили местных жителей о том, что в четверг, 21 января 2021 года, в регионе резко ухудшится погода. По прогнозам синоптиков в области ожидается сильный снегопад с ветром.- 21 января днем в большинстве районов Ленинградской области ожидается снег, местами сильный, метель, местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка, - рассказали в ФГБУ \\"Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу управляющей среды\\".Во время метели в области вырастет опасность ДТП, происшествий в воздухе, на воде, а также вероятность коммунальных аварий. Местным жителям рекомендуется заранее подготовится к возможным невзгодам.Что касается 20 января, то в области ожидается еще небольшой снег и ветер южный до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в этот день до минус 12 градусов.