Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, в чем обвинялась местная жительница, которая во время алкогольного застолья ударила ножом своего собутыльника.- Органами предварительного следствия женщина обвинялась в том, что 29 июля 2019 года, находясь в квартире дома 34 по проспекту Шаумяна, нанесла не менее одного удара ножом в грудную клетку, причинив тем самым, по неосторожности, тяжкий вред здоровью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.Дамочке «светил» штраф, обязательные или исправительные работы, а также административный арест на срок до полугода, но пострадавший мужчина простил пылкую любимую и обратился с ходатайством о прекращении дела. Сторона обвинения не возражала.Суд учел раскаяние женщины и, выслушав обоих, их просьбу удовлетворил.