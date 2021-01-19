Петербургский «Зенит» находится на первых предсезонных сборах в Дубае и наслаждается тепло погодой. А в Петербурге в это время начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. Вполне вероятно, что и футболисты сине-бело-голубых присоединятся к ней. Но только позднее.- Мы сейчас на сборах. У нас идет подготовка к сезону и вопрос вакцинации будет актуален только после них. Сборы заканчиваются 12 февраля, - рассказали «Невским новостям» представители клуба.Не последним вопросом остается и восстановление после прививки. Учитывая, что в предсезонку закладываются физические кондиции игроков на весь чемпионат, это не может не беспокоить тренеров.Напомним, что вместе с командой в Дубай не полетели Артем Дзюба и Андрей Лунев, сдавшие положительные тесты на коронавирус. Они присоединятся к «Зениту» позднее.