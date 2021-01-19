Петербургские сыщики оперативно раскрыли дело о развращении 14-летней школьницы, которой неизвестный мужчина слал сообщения сексуального характера. В полицию с жалобой обратилась мать девочки.- 18 января в 22:30 в поступило заявление неработающей петербурженки о том, что в период с 11.11.2020 по 21.12.2020 неизвестный, в мессенджере «Телеграмм», отправлял сообщения интимного характера ее дочери 2006 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.Стражи порядка быстро «пробили» номер, с которого шли сообщения и установили личность развратника. Им оказался 19-летний студент первого курса петербургского Университета путей сообщения, гражданин Казахстана.За 10 минут до полуночи 18 января его задержали прямо в общежитии вуза и поместили в изолятор временного содержания. В отношении парня возбуждено уголовное дело. Статья «развратные действия» предусматривает до трех лет лишения свободы, но есть и менее строгое наказание.