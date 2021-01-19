Настоящее «вавилонское» столпотворение было днем 19 января у Петропавловской крепости. Сюда, в православный праздник Крещения, пришли сотни петербуржцев, желавших окунуться в ледяную воду иордани.- Здесь много людей, обстановка праздничная, все в приподнятом настроении, - рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург», побывавший у стен крепости.Отметим, что крещенские купания начались еще ночью, но сегодня воду в главной проруби освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После этого очередь к иордани только увеличилась.Окунулся в воды Невы и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. А вот губернатор Петербурга Александр Беглов в этом году в прорубь не заходил, но лично приезжал поприветствовать петербуржцев. Правда, это было намного раньше.- Всем, кто решил в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа, - отметил глава города.