В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд во вторник, 19 января 2021 года, вынес решение по иску одной собачницы к другой. Конфликт между женщинами, который закончился побоями и гибелью одной из собак, произошел еще в октябре 2018 года. Однако пострадавшая женщина никак не могла добиться возбуждения уголовного дела.- 14 октября 2018 года у дома 31/3 по проспекту Энтузиастов такса ответчицы набросилась на собаку пострадавшей женщины и сильно покусала. На требования убрать собаку, хозяйка таксы начала оскорблять женщину, избила ее по голове, спине и вцепилась в волосы, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Пострадавшая женщина отделалась ссадинами, царапинами и выдранными волосами. А ее собака после укусов таксы скончалась.В итоге пострадавшая просила суд взыскать с обидчицы ущерб порядка 6,8 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - 50 тысяч. Но суд удовлетворил иск частично. Владелицу таксы обязали выплатить полностью ущерб, а за моральный вред заплатить 15 тысяч рублей.