В Санкт-Петербурге благотворительная организация \\"Ночлежка\\" обратилась к жителям города за помощью. Во вторник, 19 января 2021 года, петербуржцев попросили поделиться теплой одеждой и термосами с бездомными. Именно зимой эти вещи необходимы им для выживания.- Зима — самое страшное время для тех, кто оказался на улице, а нынешняя зима — особенно. Мы раздадим все собранное людям, которые приходят за горячей едой на стоянки Ночного автобуса: в термосах они смогут брать с собой горячий чай, который мы раздаем каждый будний вечер, - рассказали в организации.Поддержку организации оказывает комитет по молодежной политике. За минувшие выходные уже было собрано около 100 термостаканов, теплые шапки и шарфы. Сегодня волонтеры передали их в \\"Ночлежку\\".Каждый может помочь бездомным. До конца января можно принести любые компактные термосы, которые хорошо держат тепло и которые легко носить с собой.