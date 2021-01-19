Во дворе «Владимирского пассажа», расположенного на улице Рубинштейна, может появиться гостиничный комплекс. Об этом сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Согласно проекту, работы называют полноценной реконструкцией на площади в 1883 «квадратов».- Реконструкция здания гостиничного комплекса предполагает надстройку дополнительных этажей до уровня высотной отметки существующей части здания, граничащей фасадом с улицей Рубинштейна, - раскрывают часть задумок подрядчик и заказчик.По плану, на первых этажах будут находиться коммерческие помещения, а на следующих уже гостиничные номера, от 2 до 5 мест. Отделка и цвет стен будет такой же, как и у «Владимирского пассажа». По мнению заказчика, одно из зданий ( Рубинштейна 28, лит.Д) не представляет исторической ценности и находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому его хотят снести, а на месте поставить 5-этажный МФЦ. Итоговое решение за Градостроительным советом.