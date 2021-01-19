Во Всеволожском районе Ленобласти Следком задержал по подозрению во взяточничестве главу муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и члена советов депутатов этого МО. Тут же возбудили уголовные дела. Сотрудники ФСБ провели обыски в домах обоих подозреваемых, откуда изъяли компьютеры, а также, как предполагается, 3 огнестрельных оружия с боеприпасами.Следователи считают, что глава местной администрации решил помочь коммерческой фирме м заключением договора аренды муниципального имущества. Благодаря этому компания смогла заняться на этой территории бизнесом. Естественно, не за бесплатно. По словам пресс-службы СУ СК РФ по Ленобласти, чиновник получил за свою доброту некое имущество, а затем ремонт в своем доме стоимостью в 2 млн рублей.- В свою очередь, другой фигурант, депутат МО, получил взятку в крупном размере от этой же компании за покровительство ее деятельности, - добавляют в СК.Обоим подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, пока что им не избрали меру пресечения.