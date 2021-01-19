Количество зараженных коронавирусом и госпитализаций за неделю снизилось в Санкт-Петербурге – на 20 и 22 процента соответственно. В городском Координационном совете по борьбе с COVID-19 сравнили данные эпидситуации за 19 и 12 января 2021 года. По всем показателям наблюдается благоприятная динамика. Например, число выздоровевших увеличилось на 80 процентов. Однако в Совете и Комздраве ждут худшего развития событий.- Это ненадежный признак спада эпидемического процесса. Вероятность подъема заболеваемости и роста числа госпитализаций сохранится в течение 14 дней после окончания праздников. Несмотря на снижение количества активных больных, оно остается высоким, как и показатели ежедневной госпитализации пациентов с COVID-19 и пневмониями, - подчеркивают в Совете.Что касается числа свободных коек в стационарах, то их уже почти 25%, это 3087 мест.