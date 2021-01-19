Прокуратура нашла нарушения законодательства о борьбе с экстремистской деятельностью в том факте, что на территории СПбГУ установлен памятник историку-востоковеду Ахмет-Заки Валиди. Он расположен в дворике филологического факультета вуза, где находится множество различных инсталляций.Весь сыр-бор начался с обращений от общественных организаций и граждан в адрес университета. Там перенаправили все вопросы в прокуратуру. В итоге бюст, скорее всего, уберут.- К нам поступил документ из районной прокуратуры, согласно которому университет должен незамедлительно устранить выявленные нарушения и не допустить их впредь, а также организовать рассмотрение представления. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок, - рассказали в виртуальной приемной СПбГУ.Для справки – до ученой деятельности Ахмет-Зака Валиди был военно-политическим деятелем и лидером башкирского национально-освободительного движения. После эмиграции он переехал в Германию, а затем в Турцию, где занялся преподаванием и наукой.