Накануне в Санкт-Петербурге рекордное число горожан сделали прививку от коронавируса. 2328 человек получили первый компонент отечественной вакцины «Спутник V», а 570 – второй, он же последний. Смольный собирается вскоре увеличить число прививочных медпунктов с 70 до 120.- По данным на 19 января 2021 года, в Санкт-Петербурге вакцинировались 24 817 человек. Из этого числа 4537 закончили прививочный цикл полностью, то есть в два этапа. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 42 692 комплектов. Все дозы поступили в поликлиники. Неизрасходованный остаток насчитывает 17 875 комплектов, - гласят свежие данные в отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице.Добавим, что в городе наблюдают благоприятную динамику развития эпидситуации. Число больных коронавирусом и госпитализаций падает, а количество выздоровевших растет, однако в Комздраве все-таки ждут новый всплеск заболеваемости.