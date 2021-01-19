Следственный комитет записал на видео обыск дома у главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» во Всеволожском районе Ленобласти. Напомним, чиновника вместе с его коллегой, членом местного совета депутатов, задержали по подозрению во взяточничестве. У одного из них нашли пистолеты и револьвер, упакованные в коробочки. Предположительно, они огнестрельные.- Также из домов фигурантов уголовного дела изъяли электронные носители информации, которые представляют интерес для следствия. Расследование продолжается, - добавляют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.В Следкоме полагают, что мужчины за щедрый бонус помогли местной коммерческой компании получить покровительство и аренду муниципальной земли для бизнеса. Главе администрации подарили имущество и ремонт дома на 2 млн рублей, а депутату – денежную сумму поскромнее.