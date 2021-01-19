Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров покидает свою должность с 1 февраля 2021 года. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ведомства. Владимиров увольняется по собственному желанию.- С 20 января до 1 февраля 2021 года Вадим Валерьевич уходит в отпуск. Насчет имени исполняющего обязанности или нового руководителя пока ничего неизвестно, - добавили в пресс-службе УФАС.Вадим Владимиров занимал пост главы антимонопольной службы в Северной столице с 2013 года. До этого в его послужном списке работа на такой же должности, но уже в Ленинградском управлении ФАС. 2019 году Владимир Путин наградил его Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за заслуги в обеспечении контроля антимонопольного законодательства.