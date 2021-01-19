СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников Балтийской таможни, которых обвиняют в крупной взятке – на общую сумму около 12 млн рублей. По версии Следкома, с ноября 2018 года по март 2019-го старший инспектор через трех посредников раз за разом получал по 3,5 тысячи долларов за каждую хитро составленную декларацию на товар с ложной информацией.- Он писал ложные сведения об экспорте с территории ЕЭС табачных изделий, произведенных юридическими лицами, расположенными на территории иностранного государства. Всего обвиняемый внес таких сведений по 51 декларации на товар, - уточняют в пресс-службе СЗСУ на транспорте СК РФ.Коллегу предполагаемого взяточника будут судить по схожей статье и еще за служебный подлог.Добавим, что ранее суд арестовал таможенников, рискнувших брать взятки за ввоз антиквариата в Россию.