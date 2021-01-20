В петербургском следственном изоляторе «Кресты» обнаружили труп одного из фигурантов громкого уголовного дела о разврате и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчиков. 54-летнего мужчину Сергея Б. и его 59-летнего приятеля Сергея П. заключили под стражу перед началом лета 2020 года. Оба дожидались приговора в СИЗО, но внезапно первый скончался. Причины смерти не сообщаются.- В деле появился еще один эпизод. Один из фигурантов, тот, что позже скончался, передал своему приятелю данные о 14-летнем подростке, который мог бы удовлетворить его сексуальные потребности. В итоге тот нашел школьника и совершил в отношении него развратные действия. В копилку добавилось еще одно уголовное дело, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Добавим, что второй обвиняемый в педофилии все еще содержится в следственном изоляторе.