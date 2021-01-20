Чувствительное похолодание в среду, 20 января обещают жителям Санкт-Петербурга специалисты местного гидрометцентра. По из прогнозу, днем температура понизится до -10 градусов. Впрочем, пока в городе намного теплее.- Облачно, с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12, днем -9...-11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщал прогноз на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Тем не менее, особых морозов ночью отмечено не было, а на 7:45 утра температура в Петербурге по данным все тех же синоптиков, держится на уровне -4,6 градуса.Сейчас в городе дует слабый юго-западный ветер, давление составляет 760,3 мм ртутного столба, а влажность - 89%.Водителей предупреждают о гололеде, который может быть на городских и пригородных трассах.