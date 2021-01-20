Главная барная улица Санкт-Петербурга - улица Рубинштейна может остаться без большей части увеселительных заведений. Их придется закрыть, если будет реализована инициатива местных депутатов, решивших «запретить» алкоголь.- 19 января, прошло заседание депутатов муниципального округа «Владимирский», на котором было предложено увеличить радиус зоны, в которой запрещено продавать алкоголь, с 25 до 100 метров. Дело в том, что рядом с питейными заведения располагаются школы и детские сады. Например, в доме № 12 на улице Рубинштейна второй этаж занимает детский сад, а первый - бар, - пишут «Невские новости».С одной стороны, идея защитить детей от пагубного влияния алкоголя понятна, но с другой стороны, в центре Петербурга с его плотной застройкой, не так много места. Что же касается улицы Рубинштейна, то, если идею одобрят (решение будет принято 3 февраля), работать по новым правилам смогут всего 12 заведений. А 80% баров придется закрыть, или сделать их безалкогольными - молочными, например.