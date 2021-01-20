Новогоднее «обжорство», которое устраивают многие соотечественники на праздники, потом плохо сказывается не только на пищеварении, но и на системе канализации. Люди просто не успевают съесть все то, что приготовили и еда начинает портиться. Первыми киснут салаты, которые приходиться выбрасывать. И нередко - в унитаз.- Новогодние салаты и бытовой мусор: причины засоров петербургской канализации. Уже два года подряд причина каждого третьего засора - сброс в канализацию бытового мусора, влажных салфеток, нерастворимой гигиенической продукции и отходов. Дополнительную нагрузку на систему увеличило пребывание горожан дома во время новогодних праздников, - сообщает пресс-служба «Водоканала».В итоге петербуржцы рискуют столкнуться с ситуацией, когда в туалете может образоваться «фонтан». Особенно тяжелая ситуация в старых районах («лидеры» - Адмиралтейский и Василеостровский), где канализационные трубы проложены с небольшим уклоном и быстро засоряются.В «Водоканале» еще раз напоминают, что ничего кроме растворимой туалетной бумаги бросать в унитаз нельзя.