105 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) получил житель Приморского района Санкт-Петербурга. 34-летний мужчина особенно любил погонять с превышением скорости, результатом чего стали «письма счастья» на сумму в 70,5 тысяч рублей.- Водитель систематически игнорировал скоростной режим, большая часть штрафов была зафиксирована Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений. Молодой человек не торопился исполнять требования исполнительных документов,- сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.Впрочем, расстаться с деньгами любителю скорости все же пришлось. Поскольку штрафы он не платил, по суду был наложен запрет на регистрационные действия с его автомобилем. И когда мужчина решил продать машину, то просто не смог. В итоге ему пришлось ехать к приставам и платить по долгам.Отметим, что ранее с этим петербуржцем происходила точно такая же история. А всего на его счету почти 200 штрафов от ГИБДД на сумму более 123 тысяч рублей. По счетам мужчина платил принудительно.