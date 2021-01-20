Сотрудники петербургского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) помогли получить компенсацию местной жительнице, которая неосмотрительно решила купить квартиру в одном из строящихся домов. Своих квадратных метров женщина так и не дождалась, поэтому пошла в суд.- Между гражданкой и застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому строительная компания обязалась передать двухкомнатную квартиру общей площадью более 90 кв.м. в установленный срок. Петербурженка выполнила свои финансовые обязательства в полном объеме, но квартиры так и не дождалась, - сообщает пресс-служба УФССП.По решению суда строительная компания, обманувшая ожидания, должна была выплатить петербурженке компенсацию в 745 тысяч рублей. Поскольку добровольно выполнять решение суда застройщик не торопился, деньги были списаны со счета компании при помощи приставов.