Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Санкт-Петербурга, который с газовым баллончиком и кулаками набросился на врача детской поликлиники. Инцидент произошел днем 18 января.- После конфликта, произошедшего между агрессивным посетителем и 58-летней женщиной-педиатром в детской поликлинике на Караваевской улице, следственным отделом УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Пострадавшая госпитализирована, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что родители малыша требовали поставить ему импортную вакцину от дифтерии, столбняка, коклюша «Пентаксим», которая не всегда бывает в наличии. Педиатр отказалась и тогда отец ребенка бросился на нее, залив перцовым спреем.Женщина получила ожог глаз.Агрессивному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.