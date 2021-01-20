Полиция Ленинградской области задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе возле деревенского кафе в Ломоносовском районе. Инцидент произошел еще утром 17 января 2021 года. В 05:30 часов в отделение МВД обратился 26-летний мужчина, который рассказал о том, что у кафе в деревне Горбунки стреляют.- Полицейские приехали на место и выяснили, что между посетителями заведения произошел конфликт. В итоге один из участников ссоры, сидя в своем автомобиле \\"Мазда\\" несколько раз выстрелил в сторону \\"ВАЗ 2114\\", в котором находились его оппоненты, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.В результате перестрелки пострадал 31-летний мужчина. С травмами его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.По факту было возбуждено уголовное дело. 19 января у дома 3 по Октябрьской улице в деревне Иннолово было задержан подозреваемый - 43-летний безработный. Расследование конфликта продолжается.