Санкт-Петербург стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки в России

Еще более 3,3 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург снова возглавил антирейтинг по числ зараженных коронавирусом за сутки, обогнав даже Москву. Так, на среду, 20 января 2021 года, в Северной столице наличие COVID-19 официально подтвердили еще у более 3,3 тысяч человек. К слову, в столице за сутки заразились порядка 2,4 тысяч жителей.

- На 20 января в Петербурге коронавирус выявили у 3347 человек. За все время пандемии в городе заболели уже 307 392 местных жителя, - сообщили в оперативном штабе.

Среди заболевших полностью выздоровели 193 417 человек, жертвами инфекции стали 9 043 пациентов.

Отметим, что накануне в Петербурге рекордное число число горожан сделали прививку от коронавируса. 2328 человек получили первый компонент отечественной вакцины "Спутник V", а 570 – второй, он же последний. В общей сложности в Северной столице привились уже 24 817 человек.