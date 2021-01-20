Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге превысило девять тысяч человек

За сутки в Петербурге умерли 72 пациента с "ковидом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика по смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге побила очередной рекорд. Общее число летальных исходов с начала пандемии превысило девять тысяч. Это стало понятно утром 20 января, после публикации суточных данных Оперативным штабом.

- По состоянию на 11:00 среды в России подтверждены еще 597 летальных исходов по причине коронавирусной инфекции. В том числе 65 - в Москве и 72 - в Санкт-Петербурге.

Общая смертность с начала пандемии по стране достигла 67 220 случаев. В столице скончались 12 690 человек, а в Петербурге - 9043.

Таким образом, в городе преодолен очередной тысячный порог. Отметим, что в пересчете на 100 тысяч населения Северная столица занимает печальное первое место в стране с коэффициентом 169,0. В Москве, к примеру, показатель равен 101,5.

Вместе со смертностью продолжает оставаться высокой и заражаемость. Так, за минувшие сутки в городе заболели еще 3347 человек. Выздоровели же только 2855 пациентов. В активном состоянии заболевания находятся 104 932 петербуржца.